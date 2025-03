Milenkovic-show: gol, assist e saracinesca alzata. I numeri della super prestazione dell’ex difensore viola contro l'Ipswich

Nikola Milenkovic, difensore ex Fiorentina ed oggi in forza al Nottingham Forest, oggi è tornato a far parlare positivamente di sé: spesso nominato come “miglior acquisto della Premier” e già idolo locale, oggi il centrale serbo si è tolto lo sfizio di lasciare il proprio nome nel tabellino dei marcatori.

Il suo Nottingham, infatti, ha travolto 4-2 l'Ipswich, consolidando il proprio terzo posto appena dietro all'Arsenal. Al 35° le marcature le ha aperte proprio Milenkovic, con un gol “da attaccante” a centro area; al 41°, poi, ha trovato anche l'assist per il 3-0 di Elanga. Alcune statistiche del primo tempo monstre del centrale serbo, che ha alzato la saracinesca: 100% di passaggi completati, 4 duelli su 4 vinti, 4 tackle e 4 spazzate.