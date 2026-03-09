Pienko: "Lo Jagiellonia ha dimostrato che la Fiorentina è battibile. Per ora non ci siamo molto concentrati su di loro"

Tomasz Pienko, esterno classe 2004 in forza al Rakow, prossima avversaria europea della Fiorentina, ha parlato dell'imminente sfida di Conference in programma giovedì sera. E, per usare un eufemismo, non è sembrato troppo preoccupato: queste le sue parole ai microfoni di Weszlo!, giornale sportivo polacco.

Le parole di Pienko

“Sulla Fiorentina so che giocano in Serie A e che Firenze è una bella città… per ora non ci siamo molto concentrati su di loro, ma ho visto le due partite contro lo Jagiellonia: sono battibili, lo hanno dimostrato. Sono forti sui calci piazzati, quindi sicuramente eviteremo di fare falli vicini alla nostra area di rigore. Ma noi andiamo lì per vincere, contenti dopo la partita di oggi (vinta per 2-0 in campionato, ndr) e fiduciosi di poter dire la nostra”.