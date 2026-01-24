Atzeni: "Mi auguro che il gol di oggi sia il primo di una lunga lista. Dedico la vittoria a Commisso e tutta la sua famiglia"

Decisivo questo pomeriggio nella vittoria di misura sul Genoa, il centrocampista della Fiorentina Primavera Daniele Atzeni ha commentato la prestazione della sua squadra e della sua prima rete in maglia viola ai canali ufficiali del club.

”Spero sia il primo gol di una lunga serie“

“Mi auguro che quello di quest'oggi sia soltanto il primo di tanti. Una volta che rientri nello spogliatoio quando vinci e quando fai gol sei sempre contento, ed esulti come se avessi vinto uno scudetto. Speriamo ovviamente di fare piu vittorie possibili, guadagnandocele via via”.

“Dedico gol e vittoria a tutta la famiglia Commisso e a chi mi sta sempre vicino”

Ha anche aggiunto: “A chi dedico la mia prestazione? Voglio sicuramente dedicare il mio gol e la vittoria di quest'oggi al presidente Commisso, e a tutta la sua famiglia: sia a Catherine che a Giuseppe. Una dedica speciale anche alla mia famiglia e alla mia ragazza che mi sostengono sempre e comunque”.