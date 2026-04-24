Per la Fiorentina potrebbe tornare di moda un vecchio pallino di Paratici. E se il Tottenham dovesse retrocedere...

Sarà un mercato di grande lavoro per Fabio Paratici, chiamato se non a rivoluzionare quantomeno a rinforzare tangibilmente la rosa della Fiorentina. Uno dei reparti più critici è sicuramente la difesa dove Ranieri, Pongracic e Comuzzo non hanno del tutto convinto con le loro prestazioni.

Ritorno di fiamma?

Paratici cercherà dunque di portare a Firenze un difensore di spessore e, in tal senso, potrebbe tornare di moda un nome già uscito in passato. Trattasi di Radu Dragusin, calciatore attualmente in forza al Tottenham ma che - secondo alcuni media inglesi - potrebbe partire in estate. Su di lui c'è anche la Juventus e molto dipenderà anche dal modo in cui terminerà la stagione degli Spurs, attualmente in piena zona retrocessione.