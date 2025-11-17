Galli: "La difesa viola oggi è un colabrodo. Stadio? Spero qualcuno si renda conto che è stato un grande errore"

L'ex portiere e opinionista della Fiorentina Giovanni Galli ha parlato della squadra viola e del tema Franchi su Lady Radio.

Sulla squadra

“Spero che questi 15 giorni siano stati utili per Vanoli per entrare in sintonia con la squadra, capire cosa non andava con Pioli. Fino ad ora è stato sbagliato tutto quello che si poteva sbagliare. Contro la Juventus sarà come un nuovo inizio. Cosa non è andato? Bisogna essere dentro lo spogliatoio, da fuori si giudica male. La difesa ora come ora è un colabrodo, si parte sempre 1 o 2 a zero per gli altri. Serve ripartire dalle certezze. Ho apprezzato l'intervista di Ferrari e il suo mea culpa generale".

Sul tema stadio

"Stadio? Spero che qualcuno si renda conto che è stato un errore. Si poteva utilizzare il Franchi per altre cose e ripartire da zero con uno stadio nuovo. Io non ho mai visto un giapponese farsi una foto davanti al Franchi. È un monumento nazionale, è vero, ma con questo nuovo progetto in che modo lo valorizza? Io avrei preferito uno stadio fatto da Commisso. Va a finire che lo stadio nuovo cosa sarà. Rimane un bene culturale e non puoi fare robe moderne come i centri commerciali".