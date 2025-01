Guido Pagliuca, allenatore della Juve Stabia, ha raccontato la sua storia in un’intervista a ‘Cronache di Spogliatoio’, parlando anche di Niccolò Fortini, esterno classe ’06 in prestito dalla Fiorentina alla squadra campana che sta facendo molto in Serie B alla sua prima avventura nei professionisti.

’Un calciatore con qualità fisiche e tecniche’

“Fortini è uno dei giocatori più giovani del campionato, è stato bravo il direttore a individuarlo e portarlo negli ultimi giorni di mercato. È ambizioso, ha qualità fisiche e tecniche”.

‘Auguro il meglio a Fortini, è un ragazzo predisposto al lavoro’

“Abbiamo cercato di inserirlo il più possibile in un contesto tattico di miglioramento, è predisposto perché viene dalla Fiorentina dove vige una cultura del lavoro importante. Gli auguro il meglio, come a tutti i miei ragazzi: abbiamo giocatori anche più esperti che sono fondamentali".