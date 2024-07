E' arrivata oggi la prima ufficialità in entrata del mercato estivo della Fiorentina: Moise Kean è un nuovo giocatore viola. Le cifre dell'affare a titolo definitivo dalla Juventus recitano 13 milioni + 5 di bonus. L'ex attaccante bianconero si è subito messo a disposizione di Palladino nell'allenamento odierno.

Altra ufficialità ha riguardato Davide Gentile, terzino destro viola che ha raggiunto la Salernitana in prestito dopo aver rinnovato il contratto con i viola. A breve si aspetta anche l'ufficialità della cessione a titolo definitivo di Dalle Mura al Cosenza.

Da Monza smentiscono la trattativa con la società viola per Colpani, ma i dialoghi vanno avanti, con Palladino che vuole il suo ex giocatore a Firenze. La certezza è che la chiusura del colpo è ancora lontana. Già con le valige in mano Sabiri, così come Brekalo. Da valutare le condizioni di Nzola e Ikoné, con Palladino che vuole valutarli con attenzione.