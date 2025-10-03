C'è un po' di Fiorentina anche nell'Italia under 21: Baldini convoca Martinelli e altri due calciatori viola
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Dopo quelle della Nazionale maggiore, sono appena state diramate anche le convocazioni dell'Italia under 21 per le prossime gare di qualificazione agli Europei di categoria contro Svezia e Armenia. Anche in questo caso, c'è un po' di Fiorentina nelle scelte del ct Silvio Baldini.
Tre viola convocati
A partire dalla porta, dove spicca il nome di Tommaso Martinelli. Tra i difensori c'è Niccolò Fortini e infine, a centrocampo, confermato Cher Ndour che dunque corona una due giorni eccezionale dopo la bella prestazione con gol e assist di ieri. Di seguito tutti i convocati:
