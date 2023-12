I viola argentini osservano: cambia il vento sulla panchina Albiceleste? Scaloni: "Sono ancora in fase di riflessione. Niente di strano, solo..."

I giocatori argentini della Fiorentina Gonzalez, Martinez Quarta e Beltran (con Infantino sullo sfondo), osservano la situazione. Il commissario tecnico albiceleste Lionel Scaloni, in occasione dei sorteggi della prossima Copa America, è tornato sulle sue dichiarazioni dopo la vittoria contro il Brasile e non ha smentito la sua posizione: “Sono ancora in fase di riflessione, ho ancora bisogno di tempo. Non devo sottovalutare l'importanza di fermarmi un attimo e parlare”.

E aggiunge: “Non c'è niente di strano con nessuno, ripeto che è una questione esclusivamente personale. Ma i ragazzi hanno bisogno di un tecnico che sia al loro livello. Ho un rapporto eccellente col presidente e con la squadra, anche l'allenatore deve star dietro alle loro energie”.