Il giornalista Alessio D’Errico, firma di Pianeta Serie B, ospite de La Fiera del Calcio su YouTube, ha parlato in maniera particolare dell’ex centrocampista della Fiorentina Alessandro Bianco, che la scorsa estate ha salutato definitivamente Firenze passando al Modena. Alla Fiorentina spetterà il 50% sulla futura rivendita del classe 2002 piemontese, oggi perno della squadra dell’ex allenatore della Primavera viola Daniele Galloppa.

‘Un giocatore di qualità estrema, perchè deve ripartire dalla Serie B?’

“Bianco ha alle spalle un campionato ottimo in Serie B con la Reggiana e un campionato buono in Serie A col Monza, da lì mi aspettavo, nonostante la retrocessione del Monza, un’evoluzione di carriera in Serie A per lui… e invece no. Bianco è dovuto andare in Grecia, a fare male, a causa anche di problemi fisici, poi è dovuto ripartire dal Modena. Il Modena merita i complimenti perché ha saputo approfittare della miopia classica che vediamo in Italia. Bisogna chiedersi poi perché un calciatore di qualità estrema come Bianco, con alle spalle già un campionato di Serie A non giocato male, debba ripartire dalla Serie B”.

“La Serie B resta il campionato in cui, a differenza della Serie A, i direttori sportivi guardano realmente le partite e le occasioni, i giocatori congeniali alle proprie squadre. Bianco con Galloppa, allenatore iper interessante uscito dalla Primavera della Fiorentina con un percorso molto simile ad Aquilani, sta giocando di fianco ad un play purissimo dimostrando di poter agire anche in un assetto che preveda un regista più bloccato e meno mobile, meno dinamico, come Brugman, rispetto a quanto faceva alla Reggiana. Bianco non dovrebbe giocare in Serie B”.

‘Possibile che di Amatucci debbano accorgersene in Spagna?’

D’Errico poi si sofferma anche su Lorenzo Amatucci, altro ex viola passato la scorsa estate a titolo definitivo al Deportivo A Coruña: “A Bianco associo anche un altro calciatore con una parabola simile, ossia Lorenzo Amatucci, che è del 2004 ed ha quindi anche due anni in meno. Per fortuna Silvio Baldini lo sta rimettendo in luce, e lo ha convocato in Under 21. Amatucci ha giocato in Serie B con la Salernitana ed è retrocesso, ma è stato il migliore dei campani. L’evoluzione logica sarebbe stata quella di una conferma in B a salire, invece è andato al Las Palmas… adesso col Deportivo gioca almeno in una massima serie dei top 5 campionati. Perché se ne devono accorgere gli altri e non noi? È un calciatore che ha ancora evoluzioni da poter fare".