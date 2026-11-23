Niente nuova terza maglia per la Fiorentina, che aveva previsto per stasera l'esordio del kit presentato appena qualche giorno fa insieme a Joma.

Niente terza maglia

Anche sui social, a partire dalle convocazioni e dai post pre partita, la società viola ha confermato che la squadra di Vanoli questa sera indosserà la seconda divisa bianca. La scelta sarebbe da ricondursi a problemi di colore, essendo il Monza con la prima divisa rossa in casa.

Il motivo

Inevitabilmente, però, la scelta è stata anche influenzata dalle tante polemiche che sono nate sulla maglia blu: dal riferimento a Fibonacci (di cui proprio oggi ricorre il giorno dedicato), matematico di origine pisana, fino alla simil croce di Pisa sopra lo stemma Joma. Insomma la presa di posizione del nuovo sponsor tecnico viola non sembra essere bastata per spegnere i dubbi e le polemiche sul terzo kit della Fiorentina.