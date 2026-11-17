Dopo le polemiche sulla nuova terza maglia della Fiorentina, con alcuni dettagli che potevano richiamare l'ambiente pisano (LEGGI QUI), il nuovo sponsor tecnico viola Joma ha deciso di rispondere alle accuse.

La risposta di Joma

“Il capo nasce da un'idea di armonia, proporzione ed equilibrio ispirata alla cultura della Firenze rinascimentale. Non vi è un riferimento a Leonardo Fibonacci o alla simbologia pisana: il linguaggio geometrico del design richiama invece quella ricerca dell'ordine e della misura che nel Rinascimento mette in relazione arte, architettura e sapere scientifico. Una tensione presente nell'opera di alcuni dei grandi protagonisti della cultura fiorentina, da Filippo Brunelleschi a Leon Battista Alberti, fino al dialogo tra arte e matematica che attraversa l'esperienza di Leonardo da Vinci”.

Sulla simbologia

“Il motivo grafico ne offre una reinterpretazione contemporanea, senza riprodurre letteralmente un singolo simbolo storico. Non emergono elementi iconografici specifici che consentano di identificare il motivo con la croce pisana o con altri emblemi ufficiali e storici di Pisa. L'eventuale somiglianza riguarda esclusivamente la struttura radiale a quattro direzioni, comune a numerose croci, rosette, quadrilobi e decorazioni geometriche. Gli elementi distintivi della croce pisana, ossia i bracci uniti, la forma patente e ritrinciata, i dodici pometti e la tradizionale combinazione bianco-rossa, non sono presenti nel motivo. In realtà non è neppure una croce, ma un fiore ispirato alle maioliche rinascimentali che ha otto punte, solo che quattro di queste punte sono in tono su tono. L'ispirazione è stata il Battistero, ma anche il pavimento del Duomo ha delle geometrie simili”.