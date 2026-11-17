La trasferta contro il Monza segnerà anche il debutto della nuova terza maglia della Fiorentina, presentata ieri e realizzata da Joma. Una divisa che ha già acceso la discussione tra i sostenitori viola, soprattutto per il riferimento alla successione di Fibonacci.

Le origini pisane

Il richiamo al celebre matematico ha infatti portato diversi tifosi a sottolinearne le sue origini pisane, trasformando l’ispirazione della maglia in un’occasione per battute e commenti sarcastici sui social. A Firenze, il collegamento non poteva passare inosservato.

Scelta cromatica

Ad alimentare qualche polemica ha contribuito anche la scelta cromatica: la divisa presenta una base blu intenso, dettagli bianchi e rossi sul colletto e il tradizionale giglio sul petto. Un abbinamento che qualcuno ha associato ai colori francesi.