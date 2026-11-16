Presentata la terza maglia della Fiorentina: un omaggio alla bellezza di Firenze - FOTO FN

Joma e ACF Fiorentina presentano la terza maglia, un omaggio alla bellezza senza tempo e al patrimonio artistico di Firenze, con la spirale aurea come protagonista.

La bellezza di Firenze non è mai stata frutto del caso. Per secoli, artisti, matematici, architetti e pensatori hanno cercato di decifrare le proporzioni che rendono straordinaria un'opera. Una ricerca che fa parte dell'identità della città e che oggi assume una nuova dimensione nella terza maglia dell'ACF Fiorentina. Con il concept “La proporzione divina”, Joma presenta una proposta che trova nella spirale aurea il punto d'incontro tra arte, scienza e calcio.

Spirale aurea

La campagna di lancio della maglia ci trasporta nell'universo di un pensatore fiorentino ossessionato dalla ricerca della forma perfetta. Circondato da schizzi, calcoli e strumenti, si dedica a esplorare le leggi matematiche che governano la bellezza. Ogni linea tracciata sembra avvicinarlo al suo obiettivo, finché un incidente inaspettato non sconvolge l'ordine del suo lavoro.

È proprio allora che si rende conto della forma che emerge dal caos stesso: la spirale aurea. Una scoperta che trasforma la matematica in arte e che diventa fonte d'ispirazione per la terza maglia della Fiorentina. La sua rappresentazione nel design richiama quella “proporzione perfetta” che caratterizza il motivo grafico della nuova divisa.

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Su una base blu intenso, i dettagli bianchi e rossi del colletto creano un contrasto distintivo, mentre l'iconico giglio fiorentino rafforza il legame con la città.