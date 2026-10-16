L'Atalanta rischia di perdere per infortunio Raspadori. Tra due settimane c'è la Fiorentina

Non solo notizie positive per l'Atalanta, che esordisce nella League Phase di Conference con un successo per 3-1 ai danni del Pafos. Il match, infatti, lascia in dote ai nerazzurri 3 punti importanti ma anche l'infortunio rimediato da Giacomo Raspadori.

Gol e poi ko

Schierato da Sarri nel trio alle spalle di Scamacca, completato da Elmas e Zalewski, Raspadori ripaga la fiducia di Maurizio Sarri come meglio non potrebbe. Dopo neanche 60 secondi propizia il gol di Elmas e poi al 18', firma il raddoppio su calcio di rigore. Nel calciare il pallone dagli 11 metri, però, l'ex Napoli accusa un fastidio muscolare. Immediato il cambio, con l'ingresso di De Ketelaere al posto suo. Da verificare le sue condizioni, ma in casa Atalanta c'è preoccupazione visto che rientrava da un altro infortunio patito a fine settembre con la Nazionale.

Può saltare la Fiorentina?

Dopo la partita, Sarri ha dichiarato in conferenza stampa: "Raspadori deve essere valutato per capire bene la situazione: ha sentito qualcosa nello stesso punto in cui si è infortunato in Nazionale". Nel caso in cui l'infortunio dovesse essere più serio del previsto, il tecnico perderebbe l'attaccante per i prossimi e ravvicinati impegni. Nell'ordine l'Atalanta affronterà Milan, Ajax e Frosinone, per poi chiudere il mese di ottobre con la sfida contro la Fiorentina in programma il 29.