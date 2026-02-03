L'eroica scelta della leggenda dello sci e tifosa viola Lindsey Vonn: "Mi sono rotta il crociato, ma alle Olimpiadi ci sarò"
Sembrava essere sfumato del tutto il sogno della ultima Olimpiade per la leggenda dello sci mondiale Lindsey Vonn dopo la bruttissima caduta nell'ultima discesa libera a Crans-Montana.
Danni importanti
“Ho completamente rotto il legamento", ha detto poco fa la campionessa statunitense e tifosa della Fiorentina, che però ha sorpreso tutti aggiungendo: "Sono fiduciosa di poter gareggiare domenica”. La caduta le ha procurato anche un danno al menisco, ma dopo tre giorni di fisioterapia e visite mediche è tornata a sciare oggi con un tutore al ginocchio e sostiene di aver sentito articolazione e gamba stabile e forte”.
L'ultimo sogno
La Vonn non è certa della presenza, ma: “Farò tutto il possibile per essere al cancelletto di partenza", ha detto. E se è vero che con un crociato rotto riuscirà a esserci, la prima gara sarà domenica la libera. Qualcuno in casa Fiorentina, per tenacia e coraggio, dovrebbe prendere spunto da una delle sue tifose più illustri.