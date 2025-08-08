FOTO - Incontro di spessore per De Gea: il portiere della Fiorentina ritrova Sir Alex Ferguson
David De Gea e Sir Alex Ferguson. (da Instagram: @acffiorentina)
Inizia l'avvicinamento a Manchester United-Fiorentina, amichevole di spessore a Old Trafford che prevede più di 60mila spettatori. Il grande protagonista di questa sfida non può che essere David De Gea, attuale portiere viola che ha difeso la porta dei Red Devils per dodici anni.
Già la sera prima dell'amichevole, per l'estremo difensore viola, rappresenta sicuramente un'enorme emozione. Specie con incontri del genere: la Fiorentina ha pubblicato le immagini del ritrovo tra De Gea e Sir Alex Ferguson, leggendario allenatore del Manchester United.
Ecco gli scatti pubblicati:
