Un nuovo Kokorin che piace, Bonaventura classe, giocate...e qualche errore sotto porta. Arthur e un tempo ad alti livelli

Il nuovo Kokorin, quello tornato dall'esperienza all'Aris Limassol, piace. Segna il gol della Fiorentina nell'1-1 contro l'Ofi Creta, fa dei buoni movimenti (troppo spesso ignorati dai compagni), e sia al centro che a destra riesce ad essere pericoloso. Sfiora anche la doppietta personale e prova, nel suo piccolo, a lanciare un segnale, che probabilmente sarà però raccolto da altri (perché resta sempre in vendita).

Altra grande prova per Bonaventura che delizia i presenti con grandi giocate, grandi dribbling e tanta corsa nonostante il periodo dell'anno che stiamo vivendo (stagione appena all'inizio). Peccato qualche errore di troppo sotto porta altrimenti la sua prestazione sarebbe stata sontuosa.

Arthur molto positivo per 45 minuti. Il suo primo tempo è da sottolineare, la ripresa lo ha visto in calo. Per ora va bene così, tra una settimana magari sarà anche molto più continuo.