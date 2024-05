Il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile ha detto la sua sulla questione del recupero di Atalanta-Fiorentina: “Sono d'accordo con i romanisti - scrive su Facebook - quando dicono che non possa essere giocata a fine stagione, anche se il calendario è fitto, perché può falsare tutto. Ma io mi chiedo: secondo loro la federazione vuole favorire l'Atalanta e danneggiare la Roma? Una delle maggiori piazze d'Italia?”.

“C'è l'obiettivo delle 6 squadre in Champions”

“Io invece credo - ha aggiunto - che la Lega Serie A voglia puntare a portare per la prima volta 6 squadre in Champions, e quindi aspettare di capire cosa succede nelle coppe. Se l'Atalanta dovesse vincere l'Europa League, guadagnando l'accesso diretto alla Champions, sono certo che non arriverebbe quinta e perderebbe con la Fiorentina per lasciare un posto libero. Resta un grande rebus”.