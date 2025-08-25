L'ex attaccante della Fiorentina Roberto Pruzzo ha parlato a Lady Radio della squadra viola, dell'esordio in Conference e in Serie A e delle possibile mosse di mercato.

La partita di ieri

“Contro gli ucraini mi è sembrato tutto abbastanza facile, con il Cagliari ci si aspettava qualcosa in più. Due partite attaccate a inizio stagione credo che siano una bella trappola. I sardi nel complesso sono stati più bravi e tu devi migliorare tanto. Hanno fatto tutti qualcosa in più. La Fiorentina ha tirato in porta una volta e mezzo. Il gol sbagliato di Kean è stato decisivo, la potevi vincere. Però capita”.

Sui singoli viola

“Piccoli? Non lo vedo al posto di Kean. Dzeko è una riserva in questo momento. Credo che la partita di ieri contro il Cagliari abbia dimostrato come sia necessario cambiare e variare tantissimo. Il bosniaco farà comodo anche in Conference. La squadra davanti deve essere più supportata dal centrocampo. L'entrata di Mandragora ha risolto un problema di inserimento che è mancato. Non mi è sembrata una Fiorentina brillante. Il suo contratto? Se è in scadenza io non lo rinnoverei adesso. Non avrebbe nessuna logica. Se dimostra di poter dare una mano, più avanti si potrebbe riparlarne”.