Nonostante la sconfitta contro l'AEK, l'UEFA celebra De Gea: la parata su Jovic è già virale - VIDEO

Nonostante la sconfitta di misura rimediata dalla Fiorentina al Franchi contro l'AEK Atene, la grande prestazione del numero uno gigliato David De Gea non è passata assolutamente inosservata. Senza il portiere spagnolo infatti, considerando la scialba prestazione dei viola, il risultato finale sarebbe sicuramente potuto essere piu ampio.

Il portiere della Fiorentina è tra i migliori della competizione

E per questo la UEFA, tramite i canali ufficiali della Conference League, ha voluto celebrare una delle parate fatte da De Gea contro i greci. Stiamo parlando di quella fatta nel secondo tempo, con la Fiorentina a difendere la porta sotto la Curva Fiesole, quando l'ex di turno Luka Jovic ha provato a trovare il raddoppio con un preciso tiro dal limite dell'area. Il risultato è una super parata.

Questo il video pubblicato dall'Uefa, e ripubblicato dal giocatore su Instagram: