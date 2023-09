Giovane della Fiorentina investito mentre va al Viola Park: la ricostruzione

Un tredicenne delle giovanili della Fiorentina è stato investito, poco prima delle 15 di questo pomeriggio, in via Pian di Ripoli mentre stava raggiungendo il Viola Park.

L’incidente non ha alcun collegamento con le recenti polemiche sugli attraversamenti selvaggi o lo stazionamento dei pedoni lungo la strada.

Il ragazzo, che vive a Firenze ma era partito da casa della zia che abita a Bagno a Ripoli, stava attraversando via Pian di Ripoli al semaforo che regola il traffico all’incrocio con via Granacci. Un’auto, che non si è fermata nonostante il “rosso”, l’ha urtato.

Il tredicenne ha riportato solo qualche escoriazione ma per precauzione è stato trasportato per controlli all’ospedale pediatrico Meyer. La Polizia municipale ha provveduto ai rilievi. Il conducente dell’auto investitrice si è subito fermato: si tratta di un uomo di 62 anni, che pare abbia avuto un attimo di distrazione.