La Fiorentina e un recupero alternativo per la caviglia di Kean. Si valuterà giorno per giorno in vista di Cagliari

La Fiorentina torna vittoriosa dalla trasferta di Bologna, e lo fa senza il suo centravanti titolare Moise Kean. Il bomber della Nazionale a causa di un rendimento ampiamente sotto le aspettative, è stato al centro di numerose critiche in queste settimane. Ma, a complicare la stagione del classe 2000, oltre all'andamento generale della squadra, si sono messi di mezzo una serie di piccoli acciacchi e problemini fisici.

Problemi alla caviglia

L'ultimo è emerso dopo la partita contro il Milan. Come detto anche da Vanoli in conferenza stampa, l'attaccante viola ha avuta un problema alla caviglia, che gli si è anche gonfiata molto. La Fiorentina ha deciso di non rischiare il ragazzo contro il Bologna e di optare per un percorso di recupero alternativo che mirasse al recupero totale, senza alcun rischio.

In vista del Cagliari

Come detto dal tecnico gigliato Kean ha tanta voglia di giocare e vorrebbe sempre scedere in campo. Lo staff medico però lo ha convinto, almeno per stavolta, a desistere. L'importante ora sarà riprendere il feeling con gli allenamenti che troppo spesso il giocatore viola ha saltato per noie fisiche. Per la prossima sfida contro il Cagliari l'ex Juventus dovrebbe essere della partita, ma sarà valutato giorno per giorno.