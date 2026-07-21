De Gea: "Si respira aria positiva, Grosso ha portato energia. Non vediamo l'ora di iniziare a giocare"

Il portiere della Fiorentina David De Gea ha parlato ai canali ufficiali della società viola, intervenendo sul ritiro che la squadra gigliata sta svolgendo al Viola Park.

Sul ritiro

“Bisogna fare i complimenti ai ragazzi perché si stanno allenando molto bene, nonostante questo caldo e le doppie sessioni. È bello essere qui con i nostri tifosi. Nello spogliatoio si respira un'aria positiva, anche con l'arrivo di Grosso. Servirà un po' di tempo per entrare nei meccanismi, ma ha portato energia positiva e aspettiamo con ansia l'inizio della stagione”.

Su Fei

“Fei? A me piace molto, sia come portiere che come ragazzo. È molto tranquillo e veloce. Sono pronto a dargli consigli, ma lui è già forte e in futuro può crescere tanto. Anche io, quando ero giovane, guardavo i più grandi. È un privilegio sia per lui lavorare con noi, sia per me lavorare con lui”.