La Juve tiene ancora in lista De Gea ma il vero obiettivo è un altro e la Fiorentina è stata chiara
Foto: Fiorentinanews.com
La fine del Mondiale dovrebbe portare la Juventus a operare la sua scelta definitiva sul portiere della prossima stagione: il favorito è Emiliano Martinez, numero uno dell'Argentina e dell'Aston Villa. Secondo Calciomercato.com però, in lista resta ancora David De Gea, se pur in qualità di suggestione.
La Fiorentina non ha mai aperto
Il punto di vista della Fiorentina però resta lo stesso: De Gea viene considerato il titolare anche della prossima stagione, fermo restando che il suo contratto è ancora lungo (fino al 2028). Un'eventuale pressing della Juve in ogni caso arriverebbe in caso di fallimento della trattativa per Martinez.
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