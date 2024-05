La Fiorentina 'sparisce' da Campo di Marte fino alla prossima stagione e il quartiere respira. Poche multe durante le partite secondo i residenti

Con la gara contro il Napoli il ‘Franchi’ ha esaurito il suo lavoro per questa stagione (salvo almeno l'impegno extra in occasione della finale di Conference in caso di maxi schermi) e si appresta a sottoporsi al restyling. La convivenza tra Campo di Marte e le partite della Fiorentina è una questione annosa, ‘novantennale’ di fatto. Il Corriere Fiorentino sottolinea il sollievo tratto dai residenti della zona per la fine delle gare viola, con attenzione puntata anche sul comportamento delle forze dell'ordine: durante gli eventi allo stadio si stima una media di ‘solo’ 99 multe. Un disincentivo troppo flebile per scongiurare l'assalto al quartiere.