Carobbi: “Vanoli non sarà l’allenatore della Fiorentina. Spesi oltre 120 milioni ma in spogliatoio non c'era una regola"

L’ex difensore viola Stefano Carobbi ha toccato vari argomenti attuali e non solo di casa Fiorentina a Toscana TV, in vista dell’immediato futuro della squadra gigliata dopo la matematica salvezza.

‘Mi chiedo se la mentalità dei calciatori…’

“Si spera in un futuro migliore… la Fiorentina ha speso oltre 120 milioni, non si può imputare niente alla società se non di essersi affidata a persone non idonee al loro lavoro. Quando è arrivato Pioli ero contento, poi… Adesso serve intervenire sulla rosa, riproporre gli stessi giocatori sarebbe un danno incredibile. Il monte ingaggi va gestito, tanti calciatori rientreranno e dovrà esser bravo Paratici a fare mercato. Mi chiedo se la mentalità di ogni calciatore venga gestita o meno alla Fiorentina. Kean, ad esempio, si è visto raramente allo stadio da infortunato. Mi risulta che nello spogliatoio viola di regole non ce ne fosse una, Vanoli però è riuscito a far qualcosa”.

’Serve difensore affidabile a fianco di Comuzzo’

“Prossimo allenatore? Non sarà Vanoli, penso che a fine partita col Genoa, dopo il raggiungimento della salvezza, se la proprietà aveva optato per la sua conferma lo avrebbe annunciato. Il centrocampo quest’anno è stato assente, lo scorso anno avevamo giocatori che ci sogniamo oggi. In difesa va bene ripartire da Comuzzo ma a fianco gli va messo un calciatore forte, affidabile, accanto al quale possa sbagliare di meno e crescere”.