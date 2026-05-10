De Rossi: "Contatti con la Fiorentina? Soltanto anni fa quando non avevo nemmeno il patentino per allenare. Faccio i complimenti a Vanoli"

Il tecnico del Genoa Daniele De Rossi è intervenuto in conferenza stampa per commentare il pareggio per 0-0 contro la Fiorentina.

“Contatti con la Fiorentina soltanto in passato”

De Rossi ha dichiarato: “Abbiamo giocato su un campo difficile. La Fiorentina è una squadra forte, abbiamo fatto bene come nella scorsa contro l'Atalanta. Io vicino alla Fiorentina in passato? Si, tanti anni fa quando non avevo nemmeno il patentino c'erano stati contatti serrati, poi non se ne fece niente perché restò Iachini”.

“Complimenti a Vanoli”

De Rossi ha aggiunto: “Le voci non le commento. Rispetto la Fiorentina, ma non ci sono stati contatti e non mi ha chiamato nessuno, soltanto mia moglie (ndr.). Io sto benissimo a Genova e vorrei restare e portare la squadra in Europa. Vanoli? Gli faccio i complimenti, ha fatto un ottimo lavoro perché non è mai facile tirare fuori la squadra quando è lì in fondo".