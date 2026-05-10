La Fiorentina fa il punticino-salvezza e resta in Serie A, la Cremonese dilaga sul Pisa. La nuova CLASSIFICA di Serie A

Un punticino serviva e un punticino la Fiorentina ha portato a casa, l'ennesimo punticino striminzito, frutto del deserto tecnico offerto dagli uomini di Vanoli. Ha provato quasi più il Genoa a vincerla ma alla fine lo 0-0 era risultato più che scritto.

Nell'altro match del pomeriggio era impegnata la Cremonese, che in caso di sconfitta viola avrebbe riportato la Fiorentina in piena lotta. I grigiorossi hanno fatto il loro dovere battendo il Pisa per 3-0: a segno Vardy, Bonazzoli e Okereke. La salvezza se la giocheranno loro e il Lecce.

Fiorentina-Genoa 0-0

Cremonese-Pisa 3-0

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Inter 85, Napoli 70, Juventus 68, Milan 67, Como 65, Roma 64, Atalanta 55, Lazio 51, Udinese 50, Sassuolo 49, Bologna 49, Torino 44, Parma 42, Genoa 41, Fiorentina 38, Cagliari 37, Lecce 32, Cremonese 31, Verona 20, Pisa 18.