Castrovilli e Dodo continuano il loro recupero per tornare a disposizione: a lavoro anche con la Fiorentina Primavera

Italiano ha dato due giorni liberi alla squadra dopo il pareggio di Empoli, con la Fiorentina che dunque tornerà ad allenarsi mercoledì in vista della partita contro la Lazio in programma lunedì sera al Franchi. Ancora due gli indisponibili per la squadra viola, con Dodo e Castrovilli che stanno continuando a lavorare per recuperare dai rispettivi infortuni.

Secondo quanto appreso da Fiorentinanews.com, i due giocatori negli scorsi giorni (e probabilmente lo faranno anche nel periodo di “riposo” dei compagni) si sono allenati con la Fiorentina Primavera agli ordini di mister Galloppa. L’obiettivo è quello di recuperare il prima possibile per portarli velocemente nelle migliori condizioni per rimpinguare la rosa a disposizione di Italiano.