Cosa c'è dietro lo scarso minutaggio di Arthur? Niente pubalgia, ma i fastidi muscolari non danno tregua. La situazione

Un drastico calo del minutaggio per Arthur Melo dopo un inizio di annata ottimo per il centrocampista brasiliano. Oltre 1500 i minuti giocati in questa stagione fino ad adesso, per un cambio di rotta importante rispetto allo scorso anno.

Come sottolinea tuttomercatoweb.com, Italiano non lo lascia in campo per 90 minuti in campionato dallo scorso 10 dicembre, con l'eccezione della semifinale di Supercoppa italiana del 18 gennaio, in cui Arthur ha giocato tutto l'incontro perso col Napoli.

Dietro il calo ci sono i problemi muscolari. Niente pubalgia, ma un fastidio che ha impedito al giocatore di allenarsi e giocare con la stessa continuità vista nelle scorse settimane. Adesso Italiano lo vuole preservare per evitare di peggiorarne la situazione.