Il recupero è praticamente finito: Rugani ora può essere parte integrante della Fiorentina
Non convocato contro il Torino, il nuovo acquisto della Fiorentina, Daniele Rugani, dovrebbe essere parte integrante della squadra nella prossima trasferta di Como.
Il centrale prelevato dalla Juventus è arrivato a Firenze in fase di recupero a seguito di un infortunio muscolare importante che si è procurato lo scorso 20 dicembre.
Recupero terminato
Il recupero però adesso è praticamente terminato e quindi ci aspettiamo che Paolo Vanoli possa finalmente integrarlo al gruppo in maniera definitiva.
Ma prima di vederlo titolare…
Visto quanto accaduto in precedenza con gli altri acquisti invernali, ci vorrà un altro po' di tempo semmai prima di vederlo partire tra i titolari. Ma questo è un altro discorso.
