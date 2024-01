Affare Ngonge, spunta una possibile contropartita tecnica: la Fiorentina disposta ad offrire un giovane

Affare Ngonge, la possibile contropartita

Vincenzo Italiano l'ha fatto sapere chiaramente alla dirigenza: vuole un altro esterno in tempo per la Supercoppa. Il Messaggero rilancia Cyril Ngonge del Verona, e come scrive Tuttomercatoweb.com l'idea viola è quella di inserire nell'affare Niccolò Pierozzi, poco utilizzato dal tecnico siciliano.

La richiesta di Setti

La richiesta del Verona - che ha bisogno di denaro liquido in fretta - si aggira sui 12 milioni di euro, ma scenderebbero a 8/9 se il terzino di Rifredi fosse inserito come contropartita. Una soluzione che potrebbe rappresentare la carta giusta per risparmiare accontentare i gialloblù che sulla fascia hanno già perso Terracciano, finito al Milan.