Paratici sempre più un dirigente della Fiorentina. Ecco la possibile data dell'ufficialità

Il Corriere dello Sport in edicola oggi svela la possibile data dell'approdo di Fabio Paratici a Firenze. Da giorni ormai sembrano mancare pochi dettagli all'ufficilità e al suo arrivo definitivo alla Fiorentina.

Estrema urgenza

L'arrivo di un nuovo dirigente è essenziale per la corsa salvezza della Fiorentina. Il mercato di gennaio infatti sarà cruciale per tagliare i rami secchi che remano controcorrente in seno alla squadra e per far entrare giocatori con stimoli e grinta. Per fare questo la Fiorentina ha deciso di puntare su Fabio Paratici.

La data del possibile arrivo

Il dirigente ha dato il suo ok alla Viola, e spera di chiudere a brevissimo perché non c’è nemmeno più un istante da perdere. La sensazione è che la data giusta per la definizione della trattativa sia lunedì 5 gennaio, ovvero il giorno dopo Tottenham-Sunderland, gara valida per il ventesimo turno di Premier League. Verosimilmente l'ultima sfida di Paratici a Londra, visto che poi diventerà un dirigente viola.