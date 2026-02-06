Non si ferma il terremoto in casa Lazio. Fabiani: "Sarri è un brontolone ma è una garanzia. Resta? Lo spero, sennò..."

Dopo i presunti contatti con la Fiorentina in estate, alla fine Maurizio Sarri ha scelto il ritorno alla Lazio. Ma le condizioni di questi ultimi mesi sono state complicatissime, tra il mercato bloccato in estate e le cessioni pesanti a gennaio.

Continuano le polemiche in casa Lazio

Il direttore sportivo biancoceleste Angelo Fabiani ha risposto sulle azioni del mercato, con anche importanti sfoghi in merito allo stesso Sarri: “Alla fine è un toscanaccio e insieme ci ammazziamo dalle risate. Il mister è così, poi chiaramente è un brontolone…”.

E Fabiani stuzzica Sarri

Resta? “Lo spero, sennò sarei stato un folle a offrirgli tre anni di contratto. Sono estremamente convinto che voglia onorare tale contratto e dare continuità al progetto Lazio. Va bene che è brontolone, ma deve sapere che certe trattative possono non andare in porto”.