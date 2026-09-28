Il focus sugli ingaggi in Serie A, Fiorentina al nono posto. Ecco quanto spendono i viola per gli stipendi. E l'ex Decreto Crescita...

Tuttomercatoweb.com ha analizzato quelli che sono i monte ingaggi delle 20 squadre di Serie A, stilando una classifica delle squadre che spendono di più per pagare gli stipendi dei propri calciatori.

La posizione della Fiorentina

La Fiorentina è al nono posto, con 61,13 milioni di € lordi (34,55 milioni di € netti). In vetta alla classifica la Juventus con quasi 150 milioni lordi. Chiude il Lecce, che non arriva a 20 milioni lordi di spesa.

La classifica

1. JUVENTUS: 148,49 milioni di € lordi (87,05 milioni di € netti)

2. INTER: 142,42 milioni di € lordi (82,5 milioni di € netti)

3. NAPOLI: 113,09 milioni di € lordi (65,50 milioni di € netti)

4. MILAN: 109,12 milioni di € lordi (68,61 milioni di € netti)

5. ROMA: 96,95 milioni di € lordi (54,63 milioni di € netti)

6. COMO: 75,5 milioni di € lordi (42,92 milioni di € netti)

7. ATALANTA: 74,4 milioni di € lordi (44,9 milioni di € netti)

8. LAZIO: 69,44 milioni di € lordi (38,31 milioni di € netti)

9. FIORENTINA: 61,13 milioni di € lordi (34,55 milioni di € netti)

10. TORINO: 59,1 milioni di € lordi (31,97 milioni di € netti)

11. VENEZIA: 44,143 milioni di € lordi (26,213 milioni di € netti)

12. BOLOGNA: 44,06 milioni di € lordi (24,92 milioni di € netti)

13. SASSUOLO: 40,16 milioni di € lordi (23,12 milioni di € netti)

14. UDINESE: 38,42 milioni di € lordi (22,78 milioni di € netti)

15. GENOA: 33,32 milioni di € lordi (18,53 milioni di € netti)

16. CAGLIARI: 28,92 milioni di € lordi (16,41 milioni di € netti)

17. PARMA: 26,29 milioni di € lordi (14,86 milioni di € netti)

18. MONZA: 25,54 milioni di € lordi (14,31 milioni di € netti)

19. FROSINONE: 23,15 milioni di € lordi (12,485 milioni di € netti)

20. LECCE: 18,43 milioni di € lordi (10,38 milioni di € netti)

Decreto crescita

Sulla classifica pesa anche quello che era il Decreto Crescita, che prevedeva una riduzione del 50% dell’IRPEF sui redditi dei calciatori provenienti dall’estero. Abolito dal 1° gennaio 2024 ma non retroattivo. Per questo la Fiorentina e le altre squadre ancora ne godono gli effetti su qualche ingaggio. Per quanto riguarda la società viola i giocatori interessati agli sgravi del decreto sono: