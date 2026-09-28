Il focus sugli ingaggi in Serie A, Fiorentina al nono posto. Ecco quanto spendono i viola per gli stipendi. E l'ex Decreto Crescita...
Tuttomercatoweb.com ha analizzato quelli che sono i monte ingaggi delle 20 squadre di Serie A, stilando una classifica delle squadre che spendono di più per pagare gli stipendi dei propri calciatori.
La posizione della Fiorentina
La Fiorentina è al nono posto, con 61,13 milioni di € lordi (34,55 milioni di € netti). In vetta alla classifica la Juventus con quasi 150 milioni lordi. Chiude il Lecce, che non arriva a 20 milioni lordi di spesa.
La classifica
1. JUVENTUS: 148,49 milioni di € lordi (87,05 milioni di € netti)
2. INTER: 142,42 milioni di € lordi (82,5 milioni di € netti)
3. NAPOLI: 113,09 milioni di € lordi (65,50 milioni di € netti)
4. MILAN: 109,12 milioni di € lordi (68,61 milioni di € netti)
5. ROMA: 96,95 milioni di € lordi (54,63 milioni di € netti)
6. COMO: 75,5 milioni di € lordi (42,92 milioni di € netti)
7. ATALANTA: 74,4 milioni di € lordi (44,9 milioni di € netti)
8. LAZIO: 69,44 milioni di € lordi (38,31 milioni di € netti)
9. FIORENTINA: 61,13 milioni di € lordi (34,55 milioni di € netti)
10. TORINO: 59,1 milioni di € lordi (31,97 milioni di € netti)
11. VENEZIA: 44,143 milioni di € lordi (26,213 milioni di € netti)
12. BOLOGNA: 44,06 milioni di € lordi (24,92 milioni di € netti)
13. SASSUOLO: 40,16 milioni di € lordi (23,12 milioni di € netti)
14. UDINESE: 38,42 milioni di € lordi (22,78 milioni di € netti)
15. GENOA: 33,32 milioni di € lordi (18,53 milioni di € netti)
16. CAGLIARI: 28,92 milioni di € lordi (16,41 milioni di € netti)
17. PARMA: 26,29 milioni di € lordi (14,86 milioni di € netti)
18. MONZA: 25,54 milioni di € lordi (14,31 milioni di € netti)
19. FROSINONE: 23,15 milioni di € lordi (12,485 milioni di € netti)
20. LECCE: 18,43 milioni di € lordi (10,38 milioni di € netti)
Decreto crescita
Sulla classifica pesa anche quello che era il Decreto Crescita, che prevedeva una riduzione del 50% dell’IRPEF sui redditi dei calciatori provenienti dall’estero. Abolito dal 1° gennaio 2024 ma non retroattivo. Per questo la Fiorentina e le altre squadre ancora ne godono gli effetti su qualche ingaggio. Per quanto riguarda la società viola i giocatori interessati agli sgravi del decreto sono:
- Marin PONGRACIC - 2,69 milioni di € lordi (2,1 netti) fino al 2029
- DODO - 1,92 milioni di € lordi (1,5 netti) fino al 2027 Lucas
- BELTRAN - 1,15 milioni di € lordi (900mila netti) fino al 2028*
- Oliver CHRISTENSEN - 640mila € lordi (500mila netti) fino al 2028