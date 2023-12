Casini: "Sarebbe davvero un peccato se la Fiorentina dovesse festeggiare il proprio centenario lontano dalla sua casa"

Francesco Casini, sindaco di Bagno a Ripoli, è intervenuto a di Radio Bruno Toscana, per le ultime sul Viola Park:

“Adesso la Fiorentina potrà avere un parcheggio”

“Abbiamo iniziato un mese fa un percorso urbanistico per i parcheggi e così la Fiorentina potrà ampliare il posto di sosta per il Viola Park. Adesso aspettiamo invece il comune di Firenze per i lavori alla tramvia, la linea 3".

“Franchi, viene il rammarico guardando il Viola Park"

Poi sullo stadio: “Guardando il Viola Park, viene il rammarico pensando a che stadio avremmo potuto avere se fosse stato realizzato dalla Fiorentina. Ma adesso guardiamo al presente e dico che sarebbe davvero un peccato se la Fiorentina dovesse festeggiare il centenario fuori dalla sua casa dal suo stadio".

Infine: "Il tema di dove giocherà la Fiorentina e’ basilare per il progetto, per evitare che il club ci rimetta enormi risorse e soprattutto per i costi esorbitanti che dovrebbero sostenere i tifosi. Per le stesse ambizioni calcistiche della Fiorentina. Credo sia opportuno capire dove la Fiorentina giocherà, evitare di lasciare Firenze sarebbe la cosa migliore”.