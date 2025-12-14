Basta un gol alla Juve per espugnare lo stadio di Italiano e Spalletti sorpassa l'ex viola. Guarda la nuova CLASSIFICA della Serie A

E' bastata una rete a inizio ripresa di Cabal, di testa sugli sviluppi di un corner, alla Juventus per espugnare il Dall'Ara di Bologna e vincere il posticipo della domenica sera. La vittoria permette agli uomini di Spalletti di superare così quelli di Italiano, in zona Europa League ma ad un passo dalla Champions. In precedenza c'era stata una traversa colpita da Zortea mentre il Bologna ha chiuso in 10 per il rosso a Heggem, che aveva steso Openda da ultimo uomo.

La classifica aggiornata

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 33, Milan 32, Napoli 31, Roma 27, Juventus 26, Bologna 25, Como 24, Lazio 22, Sassuolo 21, Udinese 21, Cremonese 20, Atalanta 19, Torino 17, Lecce 16, Cagliari 14, Genoa 14, Parma 14, Verona 12, Pisa 10, Fiorentina 6.