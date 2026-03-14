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Le travi avanzano e il Franchi resta sempre in pole position per Euro 32. A Roma intanto un investimento quadruplo per lo stadio nuovo

Redazione /
Restyling Franchi

Il montaggio della quinta trave di sostegno alla nuova Curva Fiesole ma soprattutto l'accordo dietro l'angolo tra la famiglia Commisso e il Comune di Firenze, rendono sempre più Firenze una delle cinque opzioni più papabili per rappresentare l'Italia ad Euro 2032, nella preview de La Gazzetta dello Sport. Il Franchi ad oggi è l'unico impianto su cui si lavora concretamente ma potrebbe essere presto affiancato.

A Milano sorgerà il nuovo San Siro, dopo che Inter e Milan hanno rilevato la proprietà dal Comune, Torino e Olimpico sono già a posto mentre l'ultimo slot dovrebbe toccare sempre a Roma ma al nuovo stadio giallorosso, a cui ieri il Comune ha dato l'ok: sarà l'unico impianto costruito ex novo di fatto, da parte della proprietà Friedkin. Un investimento da un miliardo di euro, circa il quadruplo di quanto costerà il restyling del Franchi.

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