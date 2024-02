L'ex attaccante della Fiorentina Christian Riganò, a Radio Bruno, ha parlato delle esternazioni di Cristiano Biraghi al termine di Lecce-Fiorentina. Queste le sue parole: “Con quelle parole se ne è tirato fuori. Un conto è dire ”noi", un altro e dire “qualcuno”. Quasi come a dare la colpa a qualcuno.

Ma poi che aspetti la domenica per dire certe cose? Dopo una sconfitta? Hai tutta la settimana per sistemare queste cose. Davanti alle telecamere, da capitano, dare la colpa ad altri è sbagliatissimo. Fossi stato in Italiano lo avrei richiamato"