Proposto lo svincolato Willian: la Fiorentina però non sembra convinta. E in Italia c'è anche un'altra squadra coinvolta

Come riportato il giornalista Matteo Moretto, lo svincolato classe 88 Willian è stato proposto in Italia a Fiorentina e Torino. Tuttavia, i dialoghi ad oggi sono embrionali e non sono avanzati.

Svincolato dopo l'esperienza al Fulham

Il 36enne brasiliano è reduce dall’esperienza al Fulham ed è in cerca di una nuova avventura dove trovare minutaggio. L’ex Chelsea e Arsenal vanta 9 gol in 70 presenze con la nazionale brasiliana, impreziosite dalla vittoria della Copa América nel 2021.