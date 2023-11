Marchegiani: "Juventus esagerata, ha solo riconsegnato palla alla Fiorentina per gran parte della gara. Va bene stare bassi, ma..."

L'ex calciatore Luca Marchegiani ha detto la sua su Fiorentina-Juventus, con particolare riferimento all'atteggiamento passivo della squadra bianconera. Ecco il suo commento a Sky Sport: “La Juve è stata tutta, troppo in area di rigore. Va bene difendere basso, ma quando riprendi palla devi avere la possibilità di ripartire e fare qualcosa”.

E aggiunge: “I ragazzi di Allegri potevano essere più intraprendenti, invece per tanti minuti hanno riconsegnato palla solo alla Fiorentina. Così è troppo, a me non piace. Solo l’azione del gol è stata bellissima”.