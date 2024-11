Rispondendo a una domanda sul campionato di quest'anno, nella conferenza pre Torino, il tecnico del Napoli Antonio Conte ha parlato anche della Fiorentina: “Siamo alla 13esima giornata e ci sono ancora sei squadre nel giro di pochi punti. E' una Serie A molto equilibrata e secondo me lo rimarrà fino alla fine”.

“La Fiorentina è una squadra forte”

Poi ha aggiunto: “Il livello in Italia è sempre più alto, lo confermano i risultati in Europa ma anche la Serie A stessa. Basta vedere cosa sta facendo la Fiorentina, o la Lazio, squadre forti che se la giocano alla pari con tutti. Poi ci sono le solite Juve, Milan e Inter, l'Atalanta che si è imposta in Europa. La classifica prima o poi si allungherà, ma può succedere di tutto”.