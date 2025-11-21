Benedetto Ferrara: "Il centrocampo della Fiorentina è un problema, costruito male e ora pieno di dubbi. Ma la rosa non è scarsa"

Per commentare il momento della Fiorentina e l'avvicinamento alla gara contro la Juventus, il giornalista Benedetto Ferrara è intervenuto a Radio Bruno Toscana: “Un grande problema di questa squadra è il centrocampo. Trovo buono l'attacco, mentre in mezzo il reparto è stato costruito male e ora è un continuo punto interrogativo. E invece servirebbe proprio un giocatore capace di tenere in mano la squadra, potrebbe esserlo Nicolussi a cui però manca esperienza”.

“A centrocampo manca un po' di tutto”

E aggiunge: “Manca un po' di tutto. Manca un centrocampista di fatica, manca un play dai piedi buoni… Insomma, è un reparto enigmatico. E vedo anche una difesa piuttosto impaurita, mi preoccupa in vista del fatto che domani c'è una partita molto complicata”.

“Non è la stessa Juventus, ma anche per la Fiorentina non è facile…”

Sulla Juventus, però, smorza: “Non è assolutamente la stessa squadra di qualche anno fa. Quella che conoscevamo con Allegri vinceva sempre, adesso è in un altro ciclo. E non è una partita come le altre per la Fiorentina, ma stavolta l'avvicinamento non è stato facile. La squadra è ultima e lo stadio è in mezzo a un cumulo di macerie… La rosa, comunque, non è affatto scarsa”.