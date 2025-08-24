Il West Ham chiama Pellegrini. Massara conferma l'addio, ma lui aspetta una chiamata dall'Italia

Lorenzo Pellegrini è ufficialmente sul mercato. Dopo le parole di Gasperini, ieri sono arrivate anche quelle del ds della Roma Massara, che ha confermato come l'ex capitano lascerà i giallorossi in questa stagione.

Le parole di Massara

“Ho condiviso con Pellegrini e con il suo agente il fatto che non avremmo prolungato il suo contratto - ha detto il dirigente - e per questo motivo, anche per non perdere il calciatore libero e per volontà del calciatore, stiamo valutando le varie situazioni. C'è tempo, ancora 10 giorni e anche il mercato di gennaio”.

Le squadre interessate

Il West Ham spinge per lui e ha intensificato i rapporti con il suo agente per chiudere l'affare. La Roma chiede 10 milioni per il suo cartellino, ma il giocatore aspetta e spera in una chiamata dall'Italia. Lo scrive il Corriere dello Sport, con anche la Fiorentina che sembrava essere interessata al suo profilo.