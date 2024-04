Vi ricordate di Kevin Agudelo? Ex trequartista viola, rimasto veramente poco in riva all'Arno, che ha avuto a che fare con Vincenzo Italiano ai tempi dello Spezia. Il giocatore oggi in Arabia ha raccontato a gianlucadimarzio.com alcuni aneddoti che qui sotto vi proponiamo:

“Italiano vedeva in noi potenzialità che neanche pensavamo di avere. Ho giocato in tanti ruoli con lui. Ricordo che mi mise falso 9 contro il Milan di Ibrahimovic e facemmo una grandissima partita. Con lui mi sento ancora ogni tanto, gli faccio i complimenti per i risultati che sta ottenendo in una città che conosco”.

Agudelo parla di Nzola

Poi ha parlato di Nzola: “È uno difficile da disturbare, le critiche non lo toccano. Secondo me è solo un momento, può fare molto meglio e con i giocatori che ha in squadra tornerà a fare gol. È un periodo che passerà”.

“La pandemia ha reso tutto più complicato”

Infine sul suo periodo alla Fiorentina: “Ho giocato poco, ma ho dei bei ricordi di quella esperienza a Firenze. C’è stata la pandemia che forse mi ha impedito di avere più spazio, di dimostrare le mie qualità e di vivere meglio la città. Per me è stato un momento difficile”.