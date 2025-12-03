Corriere Fiorentino: Un attacco spuntato, la fatica di Kean a far coppia
Una pagina dedicata alla Fiorentina da parte del Corriere Fiorentino.
Pagina 9
Il quotidiano decide di aprire con: “Un attacco spuntato”. Ovvero: “Appena 10 gol fatti, -15 rispetto a un anno fa: i viola hanno tante punte ma segnano pochissimo E Kean fatica a far coppia”.
“Stateci vicini”
In taglio basso invece ci sono le dichiarazioni del DG Ferrari: “Dzeko-tifosi? Bellissimo, ora stateci vicini”. Sottotitolo: “L’appello del club: abbiamo bisogno di unità. A Sassuolo almeno 2 mila fiorentini”.
