Allegri pensa al jolly dal Milan Futuro. Balentien giocherà contro la Fiorentina?

In Milan-Fiorentina, Balentien potrebbe essere una delle carte in panchina per Massimiliano Allegri. Il Diavolo, infatti, sarà senza Nkunku e Pulisic in attacco, con Leao titolare e Gimenez che potrebbe subentrare a gara in corso per consentire all'allenatore rossonero di cambiare un po' le carte in tavola durante il secondo tempo.

Attenzione alla carta dal Milan Futuro

Balentien, esterno classe 2008, si sta facendo le ossa con il Milan Futuro in Serie D, dove al momento ha collezionato 3 presenze e un gol. Con la prima squadra del Milan ha due apparizioni tra Serie A e Coppa Italia. Difficile pensare che possa giocare tanto, ma nel secondo tempo, specialmente se la gara dovesse essere ancora in equilibrio, Allegri potrebbe scegliere di buttarlo in campo.

Un jolly per Allegri

Il giocatore olandese sarebbe anche l'unico in panchina in grado di poter dare la scossa a livello di velocità e nell'uno contro uno. Quello che potrebbe servire se la Fiorentina dovesse tenere e resistere in difesa. Vedremo se Balentien sarà il jolly di Allegri.