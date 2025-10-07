L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Renato Buso è intervenuto a Radio Bruno Toscana: “Non scherziamo sul discorso retrocessione. Questa è una squadra che ha dei valori e che deve ritrovare un po' di qualità, con giocate da parte di individualità che possono farle. Ora la classifica è brutta e seguiranno Milan, Bologna e Inter. Ma è da quelle tre partite che capiremo quale campionato ci aspetta, anche se sono complicate. Da lì si tira un segno e si capisce se sarà un'annata anonima o di un certo livello, perché io non posso nemmeno immaginare di rimanere in queste zone di classifica”.

“La società deve prendere posizione, è qui da sei anni. Sulla difesa…”

Su Pioli: “L'ho criticato e sono stato chiaro, nel senso che ha sicuramente delle responsabilità. Ma insieme alla società, perché non ho mai capito certe situazioni. La difesa, ad esempio: avevamo già capito tutti che Comuzzo, Pongracic e Ranieri insieme non potevano giocare. Lì la società, il direttore tecnico o il direttore sportivo dovevano già mettere in conto questa situazione. Ora questo è tutto tempo perso, sono tutte partite perse. Anche se è un allenatore come Pioli, la società deve prendere posizione perché è presente da sei anni”.