Due errori di Buongiorno condannano Conte... fino al 95'. Genoa beffato, rimane a +6 dalla Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Tornata in campo la Serie A con il turno delle 18: a Marassi è una partita incredibile che vede il Napoli strappare un 2-3 al Genoa all'ultimo respiro.

La cronaca della gara

La partita si sblocca dopo appena un minuto: retropassaggio corto di Buongiorno, Meret prova a mettere una toppa ma commette fallo su Vitinha e regala un rigore al Genoa. Dal dischetto Malinovskyi non sbaglia e porta avanti il Grifone. Sale poi in cattedra McTominay, che prima di farsi male (verrà sostituito all'intervallo) entra in entrambe le reti partenopee: prima il suo tiro viene deviato addosso a Hojlund, che non sbaglia a porta vuota, poi è proprio lo scozzese a pescare il jolly dai 25 metri con una gran botta che batte Bijlow. Tuttavia, nel secondo tempo, è un altro pasticcio di Buongiorno che spalanca la porta al contropiede genoano, concluso a rete da Colombo. I problemi difensivi non sono certo finiti per il Napoli: al 75simo infatti arriva anche il secondo giallo per Juan Jesus e i partenopei rimangono in dieci. Ma l'ennesimo, incredibile colpo di scena arriva al 94simo: Cornet commette fallo in area e concede il rigore al Napoli, con Hojlund che non batte al meglio, ma tanto basta per il 3 a 2.

Come cambia la classifica

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 55, Milan 50, Napoli 49, Juventus 45, Roma 43, Como 41, Atalanta 36, Lazio 32, Udinese 32, Bologna 30, Sassuolo 29, Cagliari 28, Torino 26, Parma 23, Cremonese 23, Genoa 23, Lecce 18, Fiorentina 17, Pisa 15, Verona 15.